إجرام بغداد تقبض على عصابة سرقت أكثر من 12 عجلة

2020/07/04 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على عصابة سرقت اكثر من 12 عجلة.وذكرت المديرية في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، ان “فريق عمل من مكتب (مكافحة سرقة سيارات الكرخ) تمكن من القاء القبض على عصابة متمرسة في سرقة السيارات مكونة من اربع متهمين من ارباب السوابق”.واضافت ان […]

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