علماء يطرحون طريقة “خطيرة” تنقل عدوى كورونا.. ويتهمون منظمة الصحة بـ”اخفائها”

2020/07/04 | 19:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طرح اكثر من 200 عالم، حديث عن طريقة هي الاشهر بنقل عدوى فيروس كورونا تتاجهلها منظمة الصحة العالمية.ويشكك أكثر من 200 عالم من جميع أنحاء العالم في الروايات الرسمية بشأن طرق انتشار الفيروس والتي تؤكدها منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على أن الفيروس ينتقل بطريقتين: استنشاق قطرات […]

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