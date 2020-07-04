الفريق عبد الغني الاسدي يدلي بأول تصريح بعد تسميته رئيساً لجهاز الامن الوطني

2020/07/04 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ادلى الفريق الركن، عبد الغني الاسدي، اليوم السبت، 04 تموز، 2020 بأول تصريح بعد تسميته رئيساً لجهاز...





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