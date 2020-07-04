2020/07/04 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بعد مرور ستة أشهر على انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، يشكك أكثر من 20...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف علماء يكشف عن طريقة تنقل كورونا بنسبة 100% ويتهم الصحة العالمية بتجاهل الافصاح عنها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
بعد مرور ستة أشهر على انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، يشكك أكثر من 20...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف علماء يكشف عن طريقة تنقل كورونا بنسبة 100% ويتهم الصحة العالمية بتجاهل الافصاح عنها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحالف علماء يكشف عن طريقة تنقل كورونا بنسبة 100% ويتهم الصحة العالمية بتجاهل الافصاح عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).