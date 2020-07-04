تحالف علماء يكشف عن طريقة تنقل كورونا بنسبة 100% ويتهم الصحة العالمية بتجاهل الافصاح عنها

2020/07/04 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

بعد مرور ستة أشهر على انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، يشكك أكثر من 20...





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