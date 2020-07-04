اربيل تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا وترفع التجوال الشامل

2020/07/04 | 19:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل في اقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكداً في ذات الوقت قرب السيطرة على المرض "بعد إنخفاض الإصابات"، فيما قررت رفع حظر التجوال "الشامل".

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