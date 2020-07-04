السوري مؤيد العجان على اعتاب الانضمام للانيق

2020/07/04 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اقترب المدافع السوري مؤيد العجان من الانضمام لصفوف نادي الطلبة في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال مصدر في ادارة الطلبة لـ /المعلومة/ ان “المدافع السوري مؤيد العجان، قريب جداً من تدعيم صفوف الانيق”.واوضح ان “العجان اتفق على جميع تفاصيل العقد وسيتواجد قريباً في بغداد للانضمام رسمياً الى صفوف الانيق”.يذكر ان العجان سبق […]

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