2020/07/04 | 19:30 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبد الحسين شعبان أعادتني الضجة التي أثارها الإعلان عن موعد صدور كتاب “الغرفة التي شهدت الأحداث The room where it happened “ لجون بولتون المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي إلى الفيلم الملحمي الفرنسي – الجزائري “ Z“ الذي تصدّر شاشات السينما في العام 1969 والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم لمؤلفها فاسيليس فاسيليكوس ، والذي يتحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون في الغرفة ذاتها) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولتون في الغرفة ذاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).