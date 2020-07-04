انتخابات عراقية حرة ونزيهة من وجهة نظرPPLE…حقيقة أم خيال؟

2020/07/04 | 19:30 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حسين الاسدي شهدت بداية العام الدراسي 2014-2015 في جامعة أمستردامUvA أول مجموعة من الطلاب تبدأ برنامج البكالوريوس في اختصاص جديد لم يعرف من قبل حيث يجمع بين العلوم السياسية وعلم النفس والقانون وعلم الاقتصاد Politics, Psychology, Law and Economics ويعرف اختصاراً PPLE ، وهو فريد من نوعه، وكمحاولة تطبيقية سنعالج الانتخابات العراقية القادمة بغض […]

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