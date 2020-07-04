التعليم: مؤشرات استحداث درجات وظيفية غير واضحة ونسعى لتشغيل حملة الشهادات في الكليات الأهلية

2020/07/04 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، أن تعيين حملة الشهادات العليا مرهون بإقرار الموازنة العامة، فيما أشارت إلى الاهتمام بتوفير فرص ممكنة لهم للالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي في حديث للوكالة الرسمية، إن “ثمة محددات وسياقات قانونية تتحكم بالتعيينات”، لافتاً إلى أن “حملة الشهادات العليا يمثلون […]

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