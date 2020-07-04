ليفربول على بعد خطوات من الصفقة المرتقبة

2020/07/04 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بات ليفربول قريبًا من حسم صفقته الأولى هذا الصيف، في إطار سعيه لتقوية صفوفه من أجل استعداداته للموسم المقبل، للحفاظ على لقب البريميرليج، الذي فاز به هذا الموسم بعد 30 عامًا من الغياب.كانت تقارير صحيفة، قد ربطت الإسباني تياجو ألكانتارا بالانتقال إلى ليفربول، هذا الصيف عقب فشل مفاوضات تجديد عقده مع بايرن […]

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