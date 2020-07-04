سبب واحد وراء عداء أمريكا و أذيالها للحشد الشعبي

2020/07/04 | 19:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستوقفتني فكرة طرحها الصحفي العراقي اسعد البصري ، حول مفهوم "الوطنية" التي روج لها البعث الصدامي قرابة اربعين عاما وعلاقتها بعداء امريكا واذيالها للح...

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