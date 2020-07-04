الفنان الشاب سلام حمو يستعد لتوزيع البومه الجديد

2020/07/04 | 19:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم الفنان الشاب سلام حمو الذي يعيش في هولندا، بعد العمل لفترة اربعة اشهر على البومه الجديد يستعد لتوزيعه في الايام القليلة المقبلة.الفنان “سلام حمو” تحدث ل“ايزيدي 24” و قال،“بعد الجهد و التعب الكبير الذي بذلناه سيكون البومي الجديد لعام 2020 في الأيام القليلة المقبلة بين ايادي عشاق صوتي و …

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