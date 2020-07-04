يعادل عمره 150 عاما بالعمر البشري.. وفاة أكبر قط معمر في العالم

2020/07/04 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وفي “روبل” القط الذي وصف بأنه الأكبر في العالم، بعد بلوغه 31 سنة، في مدينة إكسيت البريطانية، ليترك صاحبته وحيدة في سن الـ52 عاما بعدما احتضنته في عمر الـ20 سنة.أصبح “روبل” من سلالة ماين كون، أكبر السنوريات (العائلة القططية) في العالم بعد بلوغه 31 عاما في شهر مايو/أيار من عام 2019 أي […]

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