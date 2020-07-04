محلل امريكي : معظم الامريكان تم تعليمهم مغالطات التاريخ

2020/07/04 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي والكاتب الامريكي مايلز هوننغ ، السبت ، أن معظم الامريكان تم تعليمهم مغالطات واخطاء تاريخية تقود معظمهم الى قبول فكرة الاستثناء الامريكي والتفوق العنصري.ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن هوننغ قوله بمناسبة خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في يوم الرابع من تموز والذي […]

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