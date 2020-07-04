صحة اربيل تعلن تسجيل ٢٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/04 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة محافظة اربيل ، اليوم السبت، عن تسجيل ٢٥ اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم تسجيل ٢٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل ”.‎وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.انتهى/6

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