إعادة عزل أكثر من 200 ألف نسمة بسبب كورونا في اسبانيا

2020/07/04 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز فرضت إسبانيا من جديد العزل على أكثر من مئتي ألف من سكان إقليم كاتالونيا، بعد تسجيل ارتفاع كبير في إصابات كورونا المستجد في منطقة ريفية ورصد العشرات من بؤر الإصابة الجديدة بالفيروس.وأعلن رئيس كاتالونيا كيم تورا السبت أنه تم اعتبارا من الظهر عزل منطقة ليريدا على بعد 150 كم غرب برشلونة.وقال […]

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