للحفاظ على حياتهم .. النجيفي يطالب بتأجيل امتحانات السادس الاعدادي

2020/07/04 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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