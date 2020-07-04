مانشستر يونايتد يهدد تشيلسي باكتساح بورنموث

2020/07/04 | 19:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واصل مانشستر يونايتد تألقه منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه بورنموث 5-2 مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين.

وسجل أهداف يونايتد كل من مايسون جرينوود (29 و54) وماركوس راشفورد (35 من ركلة جزاء) وأنتوني مارسيال (45+2) وبورنو فرنانديز (59)، وأحرز لبورنموث ستانيسلاس (16) وجوشوا كينج (49) من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يرتقي مانشستر يونايتد للمركز الرابع مؤقتا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة أمام تشيلسي الذي يلعب لاحقا أمام واتفورد، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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