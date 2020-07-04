وزير التخطيط يعلن وضع خطة استثنائية لتسريع إكمال مشاريع المستشفيات المنفذة من شركات تركية

2020/07/04 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم السبت، عن وضع خطة استثنائية لإنجاز المستشفيات المتوقفة في عدد من المحافظات والتي تنفذها شركات تركية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (45) المعنية بايجاد الحلول والمعالجات لمشاريع المستشفيات المتوقفة وقررت اللجنة اعطاء الأولوية للمستشفيات الموجودة في محافظات ذي قار، وميسان، وكربلاء، وبابل".

واضاف البيان أن "نسبة الإنجاز فيها، تجاوزت الـ(90%) وتمثل إضافات مهمة للقطاع الصحي في هذه المحافظات، وذلك لكونها مصممة وفق احدث التقنيات، فضلا عن سعتها الاستيعابية التي تبلغ اكثر من (400) سرير لكل واحد منها، مع وجود مركز لمعالجة الأورام السرطانية، ملحقا بكل مستشفى في المحافظات التي تضم تلك المستشفيات".ولفت، إلى ان "اللجنة بصدد وضع التوقيتات الزمنية الدقيقة، لإكمال المستشفيات المذكورة، وسنقدم تقريرا تفصيليا إلى مجلس الوزراء خلال الايام القريبة المقبلة، يتضمن، المعالجات والحلول والسقوف الزمنية للإنجاز، وحسم جميع المتعلقات المالية والقانونية والإدارية، مع الشركات المنفذة"، مشددا على ان "اللجنة ستنظر في جميع المستشفيات المتوقفة، وفي جميع المحافظات، والعمل على معالجة أسباب التوقف، وفقا لنسبة التنفيذ".

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