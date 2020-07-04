محافظ اربيل يحسم الموقف بشأن تمديد الحظر الشامل من عدمه

2020/07/04 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

أعلن محافظ أربيل، فرست صوفي،السبت، (4 تموز 2020)، عدم تمديد حظر التجوال الشامل والذي سينتهي في من...





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