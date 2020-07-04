الأسدي بعد تكليفه برئاسة جهاز الأمن الوطني: لا عودة للإرهاب وسنطرد جميع خلاياه

2020/07/04 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادلى الفريق الركن عبد الغني الاسدي، بأول تصريح له بعد تسميته رئيساً لجهاز الامن الوطني خلفا لفالح الفياض.

وقال الاسدي في تصريح إن الإرهاب لا عودة له وسيتم طرد جميع خلاياه من العراق أينما وجدت، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على الجانب الاستخباري وتفعيله خلال الفترة المقبلة.

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