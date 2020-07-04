الخارجية العراقية: الوفد العراقي لم يكن هو المستهدف من قبل المتظاهرين اللبنانيين

2020/07/04 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مصدر في وزارة الخارجية العراقية، على حادثة اقتحام متظاهرين لبنانيين لمطعم كان يعقد فيه اجتماع بين وفد عراقي ومسؤولين لبنانيين في بيروت.

وقال المصدر إن الوفد العراقي لم يكن هو المستهدف من قبل المتظاهرين اللبنانيين إنما المستهدف كان المسؤولون اللبنانيون، وأضاف لم يتعرض أي من أعضاء الوفد العراقي إلى الأذى ولم يكن في الأساس أي اعتداء بحقهم.

وهاجم محتجون لبنانيون عشاء عمل كان يضم وفدا وزاريا عراقيا برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار ووزراء ومسؤولين في الحكومة اللبنانية بمطعم وسط بيروت.

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