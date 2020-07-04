2020/07/04 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل جهاز مكافحة الإرهاب وبتوجيهات مباشرة من قائده الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بتقديم المساعدات والمستلزمات الصحية في جميع المحافظات لمواجهة جائحة كورونا.وقدمت قوة تابعة للجهاز مساعدات طبية لمحافظة صلاح الدين من أجل رفد المستشفيات في جميع الاقضية والنواحي بالمستلزمات الطبية لسد النقص فيها.وكان في استقبال قافلة جهاز مكافحة الإرهاب ممثلين عن منتدى تكريت المجتمعي الذين سيقومون بتوزيعها بالتساوي في عموم المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قافلة مساعدات طبية مقدمة من جهاز مكافحة الإرهاب تصل محافظة صلاح الدين – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قافلة مساعدات طبية مقدمة من جهاز مكافحة الإرهاب تصل محافظة صلاح الدين – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).