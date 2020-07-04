جماعة علماء العراق: هدف الاساءة الى السيد السيستاني هو تفرقة افراد المجتمع العراقي

2020/07/04 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال عضو جماعة علماء العراق الشيخ إبراهيم الحيالي، اليوم السبت، ان من تطاول على السيد السيستاني هو نكرة لا قيمة له.وتحدث الحيالي في حديث متلفز لقناة “العهد”، ان ” من يريد أن ينتقص من شخصية السيد السيستاني هدفه التفرقة بين أفراد المجتمع العراقي والسيد السيستاني الدرع الحصين للعراق وصمام الأمان لدرء الفتن […]

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