الجيش السوري يلحق خسائر فادحة بداعش في البادية

2020/07/04 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قتل 26 عنصراً عل الاقل من تنظيم داعش خلال الساعات الـ48 الماضية في اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري تخللتها غارات جوية في البادية السورية، وفق ما أفاد مايسمى بالمرصد السوري السبت.وشنّ تنظيم داعش الوهابي ، بحسب المصدر نفسه، ليل الخميس الجمعة هجوماً على مواقع للقوات السورية في محيط مدينة السخنة في ريف […]

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