ديالى تحذر من “انفجار شعبي” بسبب الطاقة وتدعو لرفع دعاوى قضائية على وزارة الكهرباء

2020/07/04 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى حذر مسؤول حكومي في ديالى، السبت، من انفجار شعبي داخل المحافظة بسبب الكهرباء.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وضع الكهرباء في ديالى عموما وصل الى مرحلة خطيرة للغاية بسبب التذبذب الحاد الذي دفع فاتورته الاف العوائل من خلال عطل الاجهزة الكهربائية تصل قيمتها الى ملايين الجنانير يوميا لافتا […]

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