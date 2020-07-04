نائب يوجه رسالة للكاظمي مع حلول الذكرى الرابعة لتفجير الكرادة ويطرح ملاحظة عن التحقيقات بشأنه

2020/07/04 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه عضو لجنة الامن والدفاع النياية، علي الغانمي، السبت، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع حلول الذكرى الرابعة لتفجير منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بشهر رمضان من العام 2016.

وقال علي الغانمي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مجرزة الكرادة التي حدثت واسفرت عن مئات الشهداء في نهاية شهر رمضان قبل 4 سنوات، لم يكن فريق التحقيق بملابساتها بالمستوى المطلوب"، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "إعادة التحقيق لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأضاف الغانمي، ان "داعش الارهابي اعترف بارتكابه الجريمة، لكن تبقى التساؤلات كيف تم ادخال السيارة المفخخة الى الكرادة الشديدة التحصين بوجود السيطرات الأمنية، بالتزامن مع التاكيد على وجود تهديدات ارهابية مسبقة لداعش ضمن مايسمى بغزوة رمضان".

وتابع، أن "المادة التي استخدمت في التفجير لم تستخدم من قبل في تفجيرات التنظيم الارهابي"، لافتا الى ان "هناك غفلة واهمال وعدم تامين للمناطق الاستراتيجية في وقتها".

واشار عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، الى ان "القوات الامنية اعتقلت العديد من قادة داعش ومسلحيه المتورطين بجرائم تفجيرات كثيرة، ويمكن من خلال التعاون والتنسيق الامني البحث المخطط والمدبر لجريمة الكرادة وتقديمه للعدالة".

وكان تفجير الكرادة في بغداد، قد حدث بواسطة سيارة مفخخة وسط منطقة تجارية تعج بالمتسوقين المدنيين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2016، حيث تسببت السيارة المفخخة في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها مقتل أكثر من 292 وجرح أكثر من 200 شخص، وسط تنديد ومطالبات بتحقيقات واسعة.

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