رئيس لجنة الامن النيابية: ما فعلته السفارة الامريكية اليوم استفزاز.. لا يمكن ان تتحول البعثات الى معسكرات

2020/07/04 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداددعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد ال رضا، اليوم السبت، 04 تموز 2020، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وقيادة العمليات المشتركة، الى اتخاذ موقف ازاء ما حدث اليوم داخل السفارة الامريكية من اختبار لاحدى المنظومات الجوية.وقال رضا في تصريح صحفي، "حدث اليوم اطلاق نار داخل السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء".وتابع: "ان الحكومة ملزمة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق من اي طرف كان".واضاف ان "الا ان اطلاق النار داخل السفارات مثلما حصل اليوم داخل السفارة الامريكية امر غير مقبول وهو عمل استفزازي".ولفت "لا يعقل ان تتحول السفارات الموجودة داخل المنطقة الخضراء الى معسكرات، وما فعلته السفارة الامريكية اليوم من تجربة لأنظمة الدفاع الجوي، يجب ان يقابل ببيان موقف القائد العام للقوات المسلحة، وقيادة العمليات المشتركة".

من جانبه، عدّ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، قيام السفارة الاميركية باطلاق نيران بدعوى تجربة استخدام منظومة دفاع جوي، خطوة استفزازية جديدة ، مخالفة لكل القوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية .

ودعا الكعبي الحكومة "باتخاذ اجراء حازم يضمن ايقاف التحركات والافعال التي من شأنها استفزاز مشاعر ابناء الشعب العراقي"، لافتا الى ان "قيام السفارة باطلاق النيران في منطقة سكانية بقلب بغداد عملا غير مقبولا وتحدي اخر ضد البلاد يضاف لجملة استفزازاتها وتحركاتها غير الشرعية في العراق ".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم_ ذي قار

افاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، السبت، باصابة 4 من كبار أطباء الناصرية بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "4 اطباء من محافظة ذي قار اصيبوا بفيروس كورونا هذا اليوم".

واضاف أن "الأطباء من كبار أطباء النا

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم السبت، عن وضع خطة استثنائية لإنجاز المستشفيات المتوقفة في عدد من المحافظات والتي تنفذها شركات تركية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم ترأس&

بغداد اليوم - اربيل

أعلن محافظ أربيل، فرست صوفي،السبت، (4 تموز 2020)، عدم تمديد حظر التجوال الشامل والذي سينتهي في منتصف هذه الليلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى فرض إغلاق كافة المحلات والمراكز من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

وفي مؤتمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس لجنة الامن النيابية: ما فعلته السفارة الامريكية اليوم استفزاز.. لا يمكن ان تتحول البعثات الى معسكرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس لجنة الامن النيابية: ما فعلته السفارة الامريكية اليوم استفزاز.. لا يمكن ان تتحول البعثات الى معسكرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).