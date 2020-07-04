2020/07/04 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم السبت، 7 قرارات جديدة ضمن مواجهة فيروس كورونا، بينها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط تخفف اجراءاتها في مواجهة كورونا وتصدر 7 قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ واسط
اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم السبت، 7 قرارات جديدة ضمن مواجهة فيروس كورونا، بينها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط تخفف اجراءاتها في مواجهة كورونا وتصدر 7 قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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