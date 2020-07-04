تحالف القوى العراقية يعقب على تكليف الاعرجي والاسدي بمناصب امنية

2020/07/04 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعقب تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، على تكليف النائب قاسم الاعرجي وعبد الغني الاسدي بمناصب امنية.وقال التحالف في بيان انه "في ظل الواقع السياسي والأمني الذي يمر به العراق اليوم تبرز الحاجة الى أحداث تغييرات نوعية في الأدارات الأمنية و العمل لأختيار الكفاءات الميدانية التي أثبتت أمكانياتها وقدراتها عمليا" في أدارة معارك الأمن والتحرير ضد قوى الجريمة والارهاب".واضاف "ومن هذا المنطلق يعتبر تحالف القوى العراقية أن تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي اللسادة النائب قاسم الأعرجي وزير الداخلية الأسبق وقائد معارك التحرير الفريق الأول الركن عبدالغني الأسدي ، خطوة مهمة وضرورية في مسار بناء دولة المؤسسات، وتفعيل الدور الأمني والمعلوماتي الذي يعتبر معیارا لقوة الدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي ".وتابع "ومع تقديرنا وثنائنا لهذين الخيارين النوعيين وثقتنا الكبيرة في كفاءتهما وأمكانياتهم، الا أننا ومن منطلق المسؤولية التضامنية والشراكة في أدارة الدولة نرى من الأهمية أن يؤخذ معيار التوازن الوطني وفق لما رسمه الدستور في مادته (۹/ب) في نظر الاعتبار في المؤسسات والمواقع العسكرية والمدنية في الدولة العراقية"، مؤكدين على "ضرورة الأستفادة من توظيف وأستثمار الطاقات والكفاءات العسكرية والأمنية والمدنية الوطنية التي يزخر بها مكوننا والذين لايقلون خبره وقدرة عن السيدين الأعرجي والأسدي ، وهو ما يعزز أركان البناء النوعي للمؤسسات العراقية بشكل عام والعسكرية والأمنية على وجه الخصوص ويدعم الشراكة في أدارة الدولة ويسقط ورقة التوت عن المزايدين سياسيا" وحزبيا" و أن يسهم جميع أطياف الشعب بالتصدي للارهاب و الجريمة المنظمة و حفظ القانون و سيادة الدولة".وتابع أن "موقفنا الثابت في تحالف القوى العراقية بدعم خطوات بناء دولة المؤسسات لن يكون معرقلا لأي أجراءات أصلاحية نوعية حقيقية تعتمد الخبرة والكفاءة والمهنية والتوازن في مضمونها ، أيمانا منا كشركاء وطن في مسؤوليتنا المشتركة بدعم وتقديم الكفوء المخلص والعراقي الخالص المؤمن بالعراق وطنا" لجميع العراقيين دون تمییز ".

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