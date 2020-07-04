بالصور .. فريق وزاري يشرف على توزيع المستلزمات الطبية على دوائر صحة بغداد والمحافظات

2020/07/04 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد فريق وزاري يتابع مخازن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية واعداد الخطط وتوزيع المستلزمات الطبية على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات.

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