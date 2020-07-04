2020/07/04 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح مطالباً الكاظمي بإعادة هيبة الدولة: الحشد الشعبي وجد ليبقى المالكي يدعو إلى حوار لإصلاح النظام السياسي وتعديل الدستور بغداد – قصي منذر وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعوة للحوار بهدف إصلاح النظام السياسي الذي أفرزته العملية السياسية بعد العام (المليء بالثغرات القانونية والخلل النُظمي) ، ودعا الى تعديل الدستور لسد جميع الثغرات […]

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