2020/07/04 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض هكذا مات الدكتور معن جاسم – جليل وادي (لا أستطيع المقاومة بدون اوكسجين)، هذه هي العبارة الأخيرة التي تفوه بها الدكتور معن جاسم قبل أن يلفظه أنفاسه الأخيرة، كان يظن ان بمقدوره البقاء على قيد الحياة عندما قرر حجر نفسه في منزله، لكن الهواء شح عليه برغم بنيته الشبابية وسلامة جسده، فتقرر نقله […]

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