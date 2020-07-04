2020/07/04 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب يزور (الزمان) لتقديم مؤلفه الضخم موسوعة التراث البغدادي من البناء إلى نهاية الملكية بغداد – الزمان زار الخبير القانوني المعروف طارق حرب، امس، جريدة (الزمان) وقدم ثلاثة اجزاء من مؤلفه الكبير (موسوعة التراث البغدادي)، هدية لرئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل سعد البزاز.وعرض حرب بعض رؤاه بشأن جهود تناول التراث البغدادي ومسعاه لاظهار الجوانب […]

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