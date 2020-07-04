الأمن النيابية: ما فعلته السفارة الامريكية في بغداد استفزاز ولا يمكن أن تتحول البعثات إلى معسكرات

2020/07/04 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد ال رضا، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وقيادة العمليات المشتركة، الى اتخاذ موقف ازاء ما حدث اليوم داخل السفارة الامريكية من اختبار لاحدى المنظومات الجوية.وقال رضا في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، “حدث اليوم اطلاق نار داخل السفارة الامريكية في المنطقة […]

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