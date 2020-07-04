الزراعة النيابية تحذر من كارثة تهدد الامن الغذائي بسبب “كردستان”

2020/07/04 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذر النائب سلام الشمري، السبت، من كارثة ستحل في العراق بسبب تهديد الامن الغذائي.وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مئات الشاحنات المتدفقة من اقليم كردستان والقادمة من معابر غير رسمية تدخل الى مختلف المحافظات وهي تحمل مواد غذائية ومنها الاسماك والدجاج وهي غير مفحوصة بالاساس ما يهدد الامن الغذائي العراقي بشكل مباشر”.[…]

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