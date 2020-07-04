الماركسية: علم أم فلسفة؟ [مقتطفات من كتاب تقديم الفلسفة للا-فلاسفة] لوي آلتوسير - هشام عقيل

2020/07/04 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_عقيل لنتحدث عن المسألة المثيرة للجدل حول “الفلسفة الماركسية”، ومدى إمكانية وجود فلسفة ماركسية.



أهمل ماركس ولينين هذه المسألة؛ ولكن صمتهما كان بحد ذاته جواباً، بما أنهما أصرّا إصراراً شديداً على العلم الماركسي لقوانين الصراع الطبقي وفي مثل الوقت على فلسفة جديدة دفعت للظهور بفعل هذا العلم بحد ذاته.



ظهرت مختلف التفسيرات، بعد ماركس ولينين، وبمختلف التلاوين.



يرى التحريفيون، أمثال بيرنشتاين، أن ماركس قد ......





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