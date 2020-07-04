2020/07/04 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت مجموعة من مالكي واصحاب “عجلات التكتك” عن التحشيد لتظاهرة كبيرة يوم غد الاحد، احتجاجا على قرار قيادة عمليات بغداد بمصادرة ومنع سير “التكتك” في عدد من شوارع العاصمة.وبحسب البيان فإن اصحاب التكتك طالبوا بفرص عمل ووظائف مقابل التخلي عن التكتك، او التراجع عن قرار المصادرة ومنع سيرها في العاصمة بغداد.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أيقونة التحرير” تعود إلى المشهد الاحتجاجي.. تحشيد لتظاهرات جديدة مختصة بـ”فوج طوارئ التكتك”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أيقونة التحرير” تعود إلى المشهد الاحتجاجي.. تحشيد لتظاهرات جديدة مختصة بـ”فوج طوارئ التكتك”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).