البرلمان العراقي يرفض

2020/07/04 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد نائب رئيس البرلمان العراقي، اليوم السبت، إختبار منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من قبل قوات امريكية وسط العاصمة بغداد "خطوة استفزازية" بعيدة عن الأعراف الدبلوماسية، في حين دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الجيش العراقي والقائد العام للقوات المسلحة الى "منع هذه الأعمال".

وأفادت مصادر أمنية اليوم، بأن قوات أمريكية اختبرت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وسمع سكان المناطق المحاذية اصوات انفجارات.

وعدّ حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، قيام السفارة الاميركية باطلاق نيران "بحجة" تجربة استخدام منظومة دفاع جوي ، خطوة "استفزازية" جديدة، "مخالفة" لكل القوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية .

ودعا الكعبي، اليوم السبت، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، الحكومة إلى "اتخاذ اجراء حازم يضمن ايقاف التحركات والافعال التي من شأنها استفزاز مشاعر ابناء الشعب العراقي"، لافتا الى ان "قيام السفارة باطلاق النيران في منطقة سكانية بقلب بغداد عملا غير مقبول، وتحد اخر ضد البلاد يضاف لجملة استفزازاتها وتحركاتها غير الشرعية في العراق".

وعلى الصعيد، قال رئيس لجنة الامن والدفاع النائب محمد رضا، في حديث صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، "حدث اليوم اطلاق نار من السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء، ونحن نعلم أن حماية السفارات هي من واجب الحكومات في اي بلد في العالم"، مشدداً أن "على الحكومة العراقية أن تقوم بدورها في حماية السفارات ومنع أي اعتداء على أي سفارة كانت داخل العراق تمثل اي دولة في العالم من دون استثناء".

وأشار إلى أن "اطلاق العيارات النارية من داخل السفارات وجعل هذه السفارات تشبه المعسكرات الحربية، فأن هذا العمل لانقبل به ونستنكره بشدة ونعده عملا استفزازيا"، متسائلا "إن كان لدينا ١٢ سفارة في داخل المنطقة الخضراء؛ هل يعقل ان تقوم هذه السفارات كافة بتجربة انظمة دفاع جوي لحماية السفارة وتطلق النيران في الهواء بشكل استفزازي وبشكل لا يراعي الاعراف الدبلوماسية ولا يراعي القوانين الدولية".

وأردف "نؤكد على اهمية حماية السفارات وعدم الاعتداء على السفارات من اي كائن كان، و في الوقت نفسه على العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة ان يصدر بيانا يدين ويمنع هذه الاعمال مستقبلا".

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز، إن أصوات انفجارات سمعت من داخل المنطقة الخضراء كانت ممارسة أمنية قامت بها القوات الأمريكية لاختبار منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

وأضافت المصادر أن طائرة مسيرة أمريكية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت، مشيرة الى أن عملية الاختبار أجريت بعلم وتنسيق الجهات الحكومية المختصة.

ونشرت الولايات المتحدة منظومة باتريوت في عدة مواقع بالعراق لصد هجمات صاروخية متكررة تستهدف جنودها ودبلوماسييها من قبل فصائل موالية لإيران.

وتستهدف الهجمات بشكل خاص السفارة الأمريكية وسط بغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في أنحاء البلاد.

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