واسط تخفف إجراءاتها في مواجهة كورونا وتصدر 7 قرارات جديدة

2020/07/04 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم السبت، 7 قرارات جديدة ضمن مواجهة فيروس كورونا، بينها إعادة النظر بالحظر الجزئي والعودة للحظر الشامل.وذكرت خلية الازمة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “مراعاة للظروف المعيشية لأصحاب القوت اليومي، ونتيجة لإلتزام المواطنين بتوصيات الوقاية بشكل جيد، اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط […]

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