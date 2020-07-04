الجنون فنون .. انتشار حفلات كورونا ومكافأة لأول من يلتقط العدوى

2020/07/04 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن مسؤولون محليون إن بعض الشباب في جامعة ألاباما الأمريكية يقيمون حفلات غريبة حيث يختلطون ببعضهم البعض ويأتي معهم من تأكدت إصابته بفيروس كورونا، ويقومون بجمع الأموال لمنحها كجائزة لأول شاب يلتقط عدوى الفيروس منهم.إنها منافسة مثيرة للقلق لأن الطلاب يراهنون على من يمكن أن يلتقط الفيروس أولاً والذي سيحصل على جائزة من المال […]

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