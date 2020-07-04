التنديد باساءة السعودية للمرجعية يمتد للدول العربية

2020/07/04 | 21:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المواقف العراقية والعربية المنددة باساءة الاعلام السعودي لمقام المرجع الديني السيد السيستاني، حيث دانت هيئة علماء بيروت هذه الإساءة داعية إلى ...

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