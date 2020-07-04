2020/07/04 | 21:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت الوفيات وحالات الاصابة بكورونا خلال الشهر الاخير في كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسجل 9 حالات وفاة و204 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تسجل 9 حالات وفاة و204 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).