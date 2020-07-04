اربيل ترفع حظر التجوال الشامل وتفرض اجراءات

2020/07/04 | 21:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ترفع حظر التجوال وتفرض اجراءات "بديلة" بشأن كورونا

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