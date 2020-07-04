بضمنها مزاحمة إيران.. هذه طموحات وأهداف تركيا في إقليم كردستان

2020/07/04 | 21:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات تناول تقرير جديد صادر عن “مركز الإمارات للسياسات”، اليوم السبت، طموحات وأهداف تركيا في مناطق #إقليم_كردستان العراق، على اعتبار أن عملية المخلب الأخيرة هي الأطول والأكثر تأثيراً.ويكشف التقرير أن «#تركيا تريد مزاحمة #إيران…

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