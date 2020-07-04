19 جهة حقوقية تطالب بـ “ممارسة الضغط على تركيا” لوقف الانتهاكات في مناطق نفوذها

2020/07/04 | 21:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت 19 منظمة وجهة حقوقية داخل وخارج #سوريا، كلاً من “مجلس أوروبا” و”المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بممارسة الضغط على #تركيا، لوقف الانتهاكات التي تحدث ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، واتخاذ اجراءات كفيلة بإنصاف الضحايا ومحاسبة…

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