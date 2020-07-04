حيث الحَلُّ التّوافقي

2020/07/04 | 21:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنواتٌ عِجاف عاشتها سوريا منذ العام 2011 بعد أن عانت الأمرَّين من حكم الحزب الواحد واللون الواحد والهوية الواحدة منذ انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي في الثامن من آذار عام 1963 إلى يومنا هذا.عانى…

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