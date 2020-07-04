التزموا بالوصايا الزلزالية.. هزة أرضية ثانية تضرب العراق خلال ساعات

2020/07/04 | 21:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرضربت هزة أرضية، السبت، مدينة عراقية في ثاني حادث خلال ساعات.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل الاتحادية في بيان، 4 تموز/يوليو، إن "هزة أرضية ضربت محافظة واسط عند الساعة الثالثة و6 دقائق بعد الظهر بالتوقيت المحلي"، مبينة أن "مركز الهزة يبعد 39 كيلومترًا شمال قضاء بدرة".

وأضاف البيان، أن "قوة الهزة بلغت بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين"، داعيًا المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".

وضربت هزة أرضية، مساء الجمعة 3 تموز/يوليو، بقوة 3.5 درجات محافظة السليمانية شمالي العراق، دون أضرار تذكر.

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