البرلمان: قيام السفارة الاميركية باطلاق النيران خطوة استفزازية جديدة مخالفة للقوانين

2020/07/04 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت، قيام السفارة الاميركية باطلاق نيران بحجة تجربة استخدام منظومة دفاع جوي خطوة استفزازية جديدة ومخالفة لكل القوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية.وقال الكعبي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”على الحكومة اتخاذ اجراء حازم يضمن ايقاف التحركات والافعال التي من شأنها استفزاز مشاعر ابناء […]

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