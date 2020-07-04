محافظ البصرة يوجه بالاسراع في إنجاز اربعة معامل لإنتاج الأوكسجين

2020/07/04 | 21:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، بالإسراع في إكمال معامل انتاج الأوكسجين التي تعاقدت عليها المحافظة قبل الفترة المحددة للعمل.وقال العيداني، "اتفقنا مع دائرة الصحة على زيادة أعداد العاملين في المستشفى من الفرق الداعمة وزيادة مرتباتهم عبر المكافآت والساعات الاضافية، إلى جانب التعاقد مع شركة متخصصة لتنظيم وضع الأوكسجين في الردهات الوبائية في مستشفى البصرة التعليمي من حيث النصب والصيانة".واضاف، انه"وجه الجهات المنفذة لمشروع تنفيذ أربعة معامل لإنتاج الأوكسجين لإتمام العمل قبل المدة المحددة للمشروع من أجل إدخالها للاستخدام في مستشفيات المحافظة"، مؤكدا أن"الوضع الصحي في البصرة مازال تحت السيطرة".

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